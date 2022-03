NHL: Leon Draisaitl trifft bei Sieg der Edmonton Oilers erneut

Der deutsche Superstar Leon Draisaitl präsentiert sich in der NHL weiterhin treffsicher. Beim 6:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Arizona Coyotes traf der Nationalspieler im vierten Spiel nacheinander und schraubte sein Trefferkonto auf 48 Saisontore.

Bei Edmontons 37. Saisonsieg bereitete der deutsche NHL-Rekordtorjäger Draisaitl zudem einen Treffer vor und liegt mit nun 96 Scorer-Punkten nur noch zwei Zähler hinter seinem Oilers-Kollegen und NHL-Topscorer Connor McDavid.

Draisaitl hatte in der vergangenen Woche den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt, der 26 Jahre alte Profi steht nun bei 247 Treffern in 545 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt.