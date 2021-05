NHL: Nico Sturm und Minnesota Wild erzwingen Entscheidungsspiel

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit Minnesota Wild in den Play-offs der NHL das Entscheidungsspiel erzwungen.

Das Team aus Saint Paul gewann die sechste Partie gegen die Vegas Golden Knights mit 3:0 und glich in der Best-of-seven-Serie aus. Sturm bereitete den letzten Treffer der im Schlussdrittel stark aufspielenden Wild durch Nick Bjugstad vor. Am Samstag kann Minnesota erstmals seit 2015 wieder ins Viertelfinale einziehen.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning steht nach dem 4:0 über die Florida Panthers vorzeitig in der nächsten Runde. Auch die New York Islanders sind dem Stanley Cup einen Schritt näher gekommen. Das Team aus Brooklyn setzte sich gegen die Pittsburgh Penguins mit 5:3 durch und zog in die Runde der letzten acht ein.