Rieder trifft und verliert trotzdem mit Calgary - Islanders gewinnen gegen Capitals

Nationalspieler Tobias Rieder hat in den Playoffs der NHL erneut als Unterzahlspezialist geglänzt, muss aber mit den Calgary Flames um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Der 27-Jährige steuerte bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die Dallas Stars den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:3 bei. Calgary kassierte in der Serie den 2:2-Ausgleich und braucht weiter zwei Siege zum Weiterkommen. Bereits im zweiten Spiel der Serie sowie in der Qualifikationsrunde gegen die Winnipeg Jets hatte der Landshuter getroffen, als der Gegner mit einem Mann mehr auf dem Eis war.

Die New York Islanders brachten sich ohne Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss in ihrer Serie in eine perfekte Ausgangsposition. Das Team aus dem Big Apple bezwang die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 2:1 nach Verlängerung und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung. Mathew Barzal (65.) erzielte den entscheidenden Treffer in der Overtime in Toronto.

Einen Lebenszeichen sendete Vorjahreschampion St. Louis Blues. Das Team von Coach Craig Berube behielt in der ersten Verlängerung die Nerven und besiegte die Vancouver Canucks durch den entscheidenden Treffer von Brayden Schenn (76.) mit 3:2. Dadurch verkürzten die Blues die Serie auf 1:2.