NHL: Tobias Rieder und die Calgary Flames schaffen Sprung in die Playoffs

Tobias Rieder ist mit den Calgary Flames in die Playoffs in der NHL eingezogen. Die Kanadier besiegten die Winnipeg Jets in Edmonton mit 4:0 und gewannen damit die Serie in der Qualifikationsrunde mit 3:1. Rieder stand dabei knapp zehn Minuten auf dem Eis.

Calgarys Gegner für die nächste Runde steht noch nicht fest.

In den weiteren Serien zur Qualitfikation für die Playoffs sind derweil Vorentscheidungen gefallen. Die Vancouver Canucks schafften einen 3:0-Shutout gegen die Minnesota Wild und führen somit 2-1 in ihrer Best-of-Five-Serie.

Derweil setzten sich die Columbus Blue Jackets mit 4:3 in der Overtime gegen die Toronto Maple Leafs durch und führen nun ebenfalls 2-1 in der Serie.