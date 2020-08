NHL: Thomas Greiss mit New York Islanders dicht vor Halbfinaleinzug

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der NHL den nächsten Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht. Das vierte Viertelfinalspiel gegen die Philadelphia Flyers gewann das Team aus dem Big Apple 3:2 und führt in der Best-of-seven-Serie jetzt mit 3:1.

Greiss stand über die gesamte Spielzeit auf dem Eis und hielt 36 von 38 Schüssen.

Colorado Avalanche musste dagegen ohne den weiterhin verletzten Goalie Philipp Grubauer erneut einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die Dallas Stars verlor Colorado 4:5 und liegt in der Serie jetzt 1:3 hinten.

Auch die Vegas Golden Knights haben den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Gegen die Vancouver Canucks setzte sich das Team im vierten Spiel mit 5:3 durch und führt in der Serie ebenfalls 3:1.