NHL: Kühnhackl und Greiss im Viertelfinale - Rieder scheitert mit Calgary

Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss haben mit den New York Islanders in der NHL den Einzug ins Play-off-Viertelfinale geschafft. Gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin gewann das Team vom Big Apple in Spiel fünf 4:0 und entschied damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:1 für sich.

Die beiden Deutschen kamen allerdings nicht zum Einsatz. In der nächsten Runde trifft New York auf die Boston Bruins.

Nationalspieler Tobias Rieder ist dagegen mit den Calgary Flames im Achtelfinale gescheitert. Gegen die Dallas Stars verloren die Kanadier im sechsten Spiel trotz einer 3:0-Führung nach 6:34 Minuten mit 3:7 und unterlagen damit in der Serie 2:4.

Rieder hatte zwar den Assist zum zwischenzeitlichen 3:0 für Calgary gegeben, doch die Flames gerieten durch ein katastrophales zweites Drittel (0:5) auf die Verliererstraße.

Der 23 Jahre alte Russe Denis Gurijanow erzielte für Dallas vier Tore und ist damit der zweite Play-off-Neuling, dem dieses Kunststück in einem Play-off-Spiel gelang. Die Stars treffen im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen den Vancouver Canucks und den St. Louis Blues (Stand 3:2).