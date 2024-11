Fünfmal entlassen seit dem Start der NFL-Saison: Jakob Johnsons kuriose Situation bei den New York Giants

© getty

Jakob Johnson erzielte als erster Deutscher in der NFL einen Touchdown

Als erster Deutscher könnte Johnson bei einem NFL-Spiel auf deutschem Boden auf dem Platz stehen. "Es ist nicht einmal ein Kindheitstraum, denn niemand, der zu meiner Zeit mit Football angefangen hat, konnte sich vorstellen, dass er selbst in der NFL spielen oder dass es eine NFL-Partie in Deutschland geben würde", sagte Johnson, der über 50 Tickets für Familie und Freunde arrangiert hat.

Seit er 2019 über das Förderprogramm zu den New England Patriots kam, hat der Deutsch-Amerikaner ohnehin viel mehr erreicht, als ihm die meisten Leute zugetraut haben. Er spielte an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady, erzielte als erster deutscher Offensiv-Spieler einen Touchdown - und ist nun bereits in seinem sechsten NFL-Jahr.

Und selbst, wenn es am Sonntag nicht für einen Einsatz reicht, freut sich Johnson auf das Event: "Ich bin sehr gespannt, da dabei zu sein."