"Natürlich ist er nicht glücklich": Giants sägen Quarterback Daniel Jones ab

© getty

NFL, News: Daniel Jones nicht mehr Starting Quarterback der New York Giants

Die New York Giants (2-8) haben den erwarteten Schritt in Richtung Trennung von Starting Quarterback Daniel Jones vollzogen und den 27-Jährigen abgesägt. Jones wird in Zukunft nur noch die dritte Option sein, neuer Starter ist Tommy DeVito. Das gab Head Coach Brian Daboll am Montag bekannt.

"Ich habe großen Respekt vor Daniel", betonte Daboll. "Meine Gespräch mit ihm bleibt privat. Natürlich ist er nicht glücklich darüber, und das respektiere ich." DeVito, der letzte Saison kurzzeitig für einen Hype im Big Apple gesorgt hatte, wird kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen.

Mit Jones hatten die Giants in vor zwei Jahren ein Playoff-Spiel gewonnen, im März 2023 unterschrieb er einen neuen Vertrag über vier Jahre und bis zu 160 Millionen Dollar. Danach hatte er aber mit Verletzungen zu kämpfen und konnte an seine guten Leistungen nicht mehr anknüpfen (3-13 in 16 Spielen seit der Vertragsverlängerung). Im Spiel in München am 10. November war Jones mitverantwortlich für die Niederlage gegen die Carolina Panthers, ein Quarterback-Tausch zeichnete sich anschließend ab. Der Grund: Sollte sich Jones in den verbliebenen sieben Saisonspielen schwerer verletzten, garantiert sich sein Gehalt für die kommende Saison in Höhe von 23 Millionen Dollar. Stand jetzt können die Giants ohne weitere Kosten in der Offseason aus dem Vertrag aussteigen.

Eine derartige Vorgehensweise ist in der NFL nicht unüblich: Die Denver Broncos hatten Russell Wilson in der vergangenen Saison aus dem gleichen Grund auf die Bank gesetzt, die Las Vegas Raiders taten es ihnen mit Jimmy Garoppolo gleich.

Die Giants, nach Bilanz das schlechteste Team der NFC, haben wie vier weitere Teams lediglich zwei Siege auf dem Konto. Im kommenden Draft dürfte das Team nun hoch draften und einen Quarterback für die Zukunft auswählen.