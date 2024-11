Fast 12 Millionen Dollar Schulden: NFL-Quarterback verklagt Firma seines Vaters

Baker Mayfield: Karriere bekam in Tampa Bay neuen Schwung

Mayfield war 2018 von den Cleveland Browns als erster Pick im Draft ausgewählt worden. Bei den Browns konnte er sich jedoch nicht langfristig durchsetzen, nach Stationen in Carolina und San Francisco heuerte er 2023 für ein Jahr bei den Buccaneers an. Dort führte er das Team in die Playoffs und wurde in der vergangenen Offseason mit einem Dreijahresvertrag über 100 Millionen Dollar belohnt.

In der laufenden Saison kämpfen die Bucs (5-6) aktuell um das Playoff-Ticket, in der NFC South steht man auf Rang zwei hinter den Atlanta Falcons (6-5). Mayfield bringt es bislang in elf Spielen auf 2.799 Passing Yards mit 24 Touchdowns und neun Interceptions.