"Massives unausgeschöpftes Potenzial": Deutschland ist für die NFL immer noch der Wilde Westen

NFL in München: Die Teams sind nicht entscheidend

Wie hoch die NFL in der Gunst deutscher Fans mittlerweile steht, macht eine Begegnung vor der Allianz Arena deutlich, rund zwei Stunden vor dem Kick-Off. Ein Anhänger hatte für das Spiel sogar seine hochschwangere Ehefrau versetzt. "Kann sogar sein, dass er während des Spiels Papa wird", verriet ein Kumpel gegenüber SPOX. In diesem Fall müsse er eben per Taxi ab nach Hause. Der Clou: Der Vater in spe war nicht einmal Anhänger der Carolina Panthers oder New York Giants - sondern in voller Steelers-Montur unterwegs.

Auch als Steelers-Fan wollte er sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Genau wie die Anhänger in den Jerseys von Patrick Mahomes, Tom Brady, Tua Tagovailoa, und und und. Wie schon in den letzten Jahren hätte die NFL das Stadion mehrfach füllen können. Rund 700.000 Fans hatten Interesse angemeldet, knapp über 70.000 waren schließlich die Glücklichen in der Allianz Arena.

Dort machte auch die Tatsache, dass man mit den Panthers und Giants (je 2-7) auf dem Papier eine der schlechtesten Begegnungen der gesamten Saison erwischt hatte. Doch während US-Fans in den sozialen Medien scherzten, wieso man die Deutschen derart bestrafe, feierten die nach 2022 die zweite große NFL-Party in München, von der spektakulären Choreographie vor Spielbeginn bis hin zum spielentscheidenden Field Goal in der Verlängerung.