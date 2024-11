NFL LIVE aus München: Carolina Panthers vs. New York Giants heute im Liveticker

NFL LIVE aus München: Carolina Panthers vs. New York Giants JETZT im Liveticker - 1. Viertel

1. Viertel: Die Giants kommen bis an die eigene 44, dann wird ein Pass von Daniel Jones bei Third Down exzellent verteidigt. Also muss erneut gepuntet werden - und der wird zunächst fallengelassen, bevor ihn die Panthers doch noch sichern.

Erstes Fazit: Ein perfekter 90-Yard-Drive der Panthers. Die gute Nachricht: Der Rasen in der Allianz Arena scheint zu halten, oder aber die Spieler sind besser vorbereitet. Bisher gab es bei International Games fast immer Beschwerden über den Untergrund, warten wir mal den Spielverlauf ab. Ansonsten natürlich zwischen jedem Spielzug laute Mucke aus den Lautsprechern, aber das Sportliche steht klar im Vordergrund. Nach dem Touchdown durfte Sebastian Vollmer die Menge anheizen, aber das war alles.

1. Viertel: Touchdown! Bei Third Down wirft Young den kurzen Pass auf Ja'Tavion Sanders in die Endzone. Auch der Extrapunkt sitzt. 7:0 Panthers.

1. Viertel: Die Panthers marschieren! 23-Yard-Pass, dann zwei Big Plays von Running Back Chuba Hubbard für jeweils 26 Yards. Das gibt First-and-Goal. Ein bisschen schmalzig, aber gehört wohl dazu: Bei jedem First Down der Panthers wird im Stadion das Fauchen einer Wildkatze eingespielt.

1. Viertel: Die Giants ziehen mit ihrem ersten Play direkt eine Pass-Interference-Strafe, die 43 Yards einbringt. Danach geht aber nichts mehr, der Drive endet an der gegnerischen 38-Yard-Linie. Zu weit für ein Field Goal, also wird auch hier gepuntet.

© Stefan Petri

1. Viertel: Die Giants haben den Münzwurf gewonnen, wollen aber mit Ball die zweite Halbzeit beginnen. Also darf Bryce Young zuerst ran, aber nach einem Sack bei Second Down muss Carolina direkt punten.