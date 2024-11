"Er ist der Beste der Liga": Warum ein Running Back in der NFL nicht (mehr) MVP werden kann

© getty

NFL, Week 12 - Erkenntnis: Warum ein Running Back nicht (mehr) MVP werden kann

Als Running Back hat man es schwer in der NFL: Nicht nur in finanzieller Hinsicht ging es für die Ballträger in den letzten Jahren stetig bergab, mit kürzeren und geringer dotierten Bezügen. Auch die Zeiten, da man ein gewichtiges Wörtchen um den MVP mitreden konnte, sind vorbei. Im vergangenen Jahrtausend teilte man sich den Award mit den Quarterbacks fast brüderlich auf, doch seit 2007 konnte mit Adrian Peterson (2012) nur noch ein RB den Preis für den wertvollsten Spieler abstauben. Mehr noch: 2017 war das letzte Jahr, dass mit Todd Gurley ein Back überhaupt eine (Erst-)Stimme von den Journalisten bekam, also vor sieben Jahren.

Auf der Jagd nach Storylines wird die Frage, ob ein Running Back nicht endlich mal wieder MVP werden könnte - oder zumindest in der "Conversation" ist - dennoch in so ziemlich jeder Saison zwischenzeitlich ausgepackt, sobald Derrick Henry, Christian McCaffrey und Co. mal ein paar starke Spiele am Stück hinlegen. Aktuell ist Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles an der Reihe.

Das soll nicht despektierlich klingen, denn die Leistungen des 27-Jährigen waren zuletzt überragend: 255 Rushing Yards (insgesamt 302) gegen die Los Angeles Rams, darunter zwei Touchdown-Runs von mindestens 70 Yards in der zweiten Hälfte. Eine Performance in den Top-10 all-time für Rushing Yards, das erst zwölfte Spiel mit mindestens 300 Yards Raumgewinn eines einzelnen Akteurs. Damit steht Barkley aktuell bei 1.649 Scrimmage Yards (1.392 davon Rushing), mit zwölf Touchdowns und nur einem Fumble. 126,5 Yards Rushing pro Spiel sind es nach gleich mehreren Heldentaten in den letzten Wochen, der ewige Rekord von 2.104 Rushing Yards in einer Saison scheint erreichbar. "Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, sie geht weiter", warnte Barkley nach dem Rams-Spiel.

Das ist doch MVP-würdig, oder nicht? Bei den Buchmachern ist Barkley mittlerweile auf Platz drei hochgeschossen. "Man kann argumentieren, dass er eine MVP-würdige Saison spielt bisher", sagt sogar ein Gegner, in diesem Fall Head Coach Sean McVay von den Rams. Das Lob der Teamkollegen fällt natürlich ebenfalls lautstark aus. "Er ist der Beste der Liga. Niemand kann es so gut wie er", sagte sein Quarterback Jalen Hurts.