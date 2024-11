Katastrophe in der NFL verhindert: Chiefs-Spieler fängt Kind nach Sturz von Tribüne auf

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige

Defensive Tackle Tershawn Wharton von den Kansas City Chiefs war nach dem 30:27 seines Teams bei den Carolina Panthers am Sonntag der Schutzengel eines kleinen Jungen. Dieser fiel nach dem Spiel kopfüber von der Tribüne, konnte jedoch vom 26-Jährigen aufgefangen werden.

Wharton und seine Teamkollegen waren gerade auf dem Weg in die Kabine, als mehrere Kinder versuchten, die Aufmerksamkeit der Spieler und vielleicht auch ein Stück ihrer Ausrüstung zu bekommen. Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie sich ein kleiner Junge im Jersey von Linebacker Nick Bolton an den Rand der Tribüne drängt - genau in eine Lücke des Geländers. Dort lehnt er sich über ein Kabel, verliert dann allerdings das Gleichgewicht und stürzt kopfüber aus zwei bis drei Metern Höhe nach unten. Der auf ihn zulaufende Wharton hat allerdings aufgepasst, fängt den Jungen auf und hebt den - sichtlich geschockten - Autogrammjäger wieder auf die Tribüne.

Danach ist ein Mann zu sehen, der ruft: "Geht zurück auf eure Plätze! Dieses Kind ist gerade heruntergefallen." Der Junge scheint glücklicherweise unverletzt zu sein.