Carolina Panthers vs. Kansas City Chiefs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

In Week 12 spielen am heutigen Sonntag, dem 24. November, die Carolina Panthers gegen die Kansas City Chiefs. Los geht es um 19.00 Uhr im Bank of America Stadium in North Carolina.

Mehr als die Hälfte der Regular Season ist bereits gespielt. Beim heutigen Aufeinandertreffen werden die Kansas City Chiefs alles daran setzen, nach ihrer ersten Niederlage in der Saison 2024 zurückzuschlagen. Der amtierende Super Bowl-Champion musste sich in der letzten Woche den Buffalo Bills geschlagen geben, womit ihre Siegesserie ein Ende fand. Trotz dieser Niederlage stehen die Chiefs mit einer Bilanz von 9:1 weiterhin an der Spitze der AFC West.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.