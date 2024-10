Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

Wie alle Spiele der NFL in dieser Saison bietet der NFL Game Pass auch das Duell zwischen den Seahawks und den 49ers live und in voller Länge an. Der Game Pass lässt sich über DAZN und Amazon Prime dazubuchen.

Doch auch alle, die keinen Game Pass abonniert haben, müssen nicht unbedingt auf die Begegnung verzichten. Mit einem kostenpflichtigen DAZN-Unlimited- und DAZN-Super-Sports-Abonnement lässt sich die Übertragung ebenfalls freischalten. Christoph Stadtler kommentiert gemeinsam mit Nadine Nurasyid das Spielgeschehen auf dem Feld.