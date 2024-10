NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 6 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die Week-6-Action startet am Freitag (11. Oktober) mit der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks. Am Sonntag geht es dann mit insgesamt elf Spielen weiter, darunter auch das London Game, in dem sich die Chicago Bears und die Jacksonville Jaguars duellieren.

In den Nächten auf Montag (14. Oktober) und Dienstag (15. Oktober) findet jeweils eine Partie statt.

Die Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins und Minnesota Vikings haben ihre Bye Week.