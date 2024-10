New York Giants vs. Carolina Panthers, NFL in Deutschland: Ort, Stadion, Termin, Zeitplan, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

New York Giants vs. Carolina Panthers, NFL in Deutschland: Ort, Stadion, Termin, Zeitplan

Das Duell zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers ist das letzte International Game, das die NFL in diesem Jahr austrägt. Die Begegnung in Week 10 ist für Samstag, den 10. November, angesetzt.

Wie schon das erste NFL-Spiel in Deutschland überhaupt, findet die Begegnung zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers in der Allianz-Arena in München statt. Der Kickoff der Partie ist für 15.30 Uhr terminiert.