NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 9 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die reguläre NFL-Saison 2024/25 ist nun knapp zur Hälfte vorbei. Dabei sind lediglich die Kansas City Chiefs noch ungeschlagen. Der amtierende Meister um Superbowl-MVP Patrick Mahomes hat die ersten sieben Saisonspiele allesamt gewonnen.

Nun steht Week 9 der laufenden Spielzeit vor der Tür. Dabei findet eines der insgesamt 15 Spiele in der Nacht auf Freitag statt, zwölf weitere werden am Sonntag ausgetragen und die beiden übrigen am Montag und Dienstag.