NFL News: 240 Millionen Dollar! Dallas Cowboys statten Dak Prescott wohl mit Rekordvertrag aus

Dak Prescott wurde Zweiter bei der MVP-Wahl

Für Prescott ist es nach 2021 die bereits zweite Ausdehnung seines Kontrakts, nachdem er 2016 in der vierten Runde gedraftet worden war. Damals unterschrieb er für ein jährliches Salär von 40 Millionen Dollar.

In der Vorsaison hatte Prescott mit 4.516 Passing Yards, 410 Completions und 36 Touchdowns den zweiten Platz bei der MVP-Wahl belegt. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Jahr davor, als er sich in nur zwölf Spielen 15 Interceptions erlaubt hatte - so viele wie kein anderer.

Im August hatte Receiver CeeDee Lamb bei den Cowboys verlängert. Er schrammte allerdings knapp an einem neuen Rekordvertrag vorbei.