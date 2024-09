NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 1 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Das Warten hat ein Ende! In der NFL wird wieder Football gespielt. In den vergangenen Wochen waren die 32 Teams der amerikanischen Profiliga noch im Rahmen der Preseason im Einsatz, nun geht es endlich in der Regular Season zur Sache.

Die erste von 18 Spielrunden wird in der Nacht auf Freitag, den 6. September, mit dem Spiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens eröffnet. Week 1 wird an den Tagen darauf fortgesetzt. In der Nacht auf Samstag (7. September) stehen sich die Philadelphia Eagles und die Green Bay Packers gegenüber. Der Großteil von Week 1 geht jedoch am Sonntag über die Bühne - 12 Spiele an der Zahl.

Zum Abschluss finden in der Nacht auf Montag (9. September) und Dienstag (10. September) zwei weitere Spiele statt.