European League of Football, Finale: Termin, Datum, Ort, Stadion, Paarung, Teams, Übertragung der ELF im Free-TV und Livestream

European League of Football, Finale: Termin, Datum, Ort, Stadion, Paarung, Teams

Im Finale der European League of Football stehen sich Rhein Fire aus Deutschland und die Vienna Vikings aus Österreich gegenüber. Ausgetragen wird das European League of Football Championship Game 2024 am Sonntag, den 22. September, in der Veltins-Arena, wo der Fußballverein FC Schalke 04 seine Heimspiele bestreitet. Um 15.30 Uhr soll der Kick-off erfolgen.

Die Vikings sind in der ganzen Saison noch ungeschlagen und setzten sich im Halbfinale mit 47:31 gegen die Paris Musketeers durch. Titelverteidiger Rhein Fire kassierte in der Regular Season nur eine Niederlage und bezwang in der Runde der letzten Vier Stuttgart Surge mit 29:23.