NFL: Vier Deutsche schaffen es ins Practice Squad

So darf der Stuttgarter Johnson (Fullback/Tight End) in der US-Profiliga wieder auf Einsätze für die New York Giants hoffen, das gilt auch für Marcel Dabo aus Reutlingen (Safety) bei den Indianapolis Colts, Kilian Zierer aus München (Offensive Tackle) bei den Houston Texans und den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown (Wide Receiver) bei den New Orleans Saints.

Ins Practice Squad dürfen von jedem Klub 16 Spieler aufgenommen werden, ein zusätzlicher 17. Platz ist exklusiv für einen internationalen Profi vorgesehen.