"Das ist eine Tragödie": Tom Brady besorgt über fehlende Entwicklung von Rookie-Quarterbacks in der NFL

Mittlerweile ist es Usus, dass NFL-Teams ihre Quarterbacks bereits in jungen Jahren regelmäßig starten lassen, anstatt sie behutsam aufzubauen. Brady sieht in dieser Praktik ein großes Problem: "Ich ging nach New England und wurde von Coach Bill Belichick und dem dortigen Offensivteam entwickelt. In meinem ersten Jahr war ich kein Starter."

Brady, der seine aktive Karriere 2023 beendet hatte, stand in der NFL bei den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag. Mit sieben Super-Bowl-Triumpfen ist der 49-Jährige der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten.