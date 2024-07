NFL News und Gerüchte: Brandon Aiyuk zündet nächste Eskalationsstufe - Patrick Mahomes beklagt "komischen Nachgeschmack"

© getty

NFL News: Brandon Aiyuk von San Francisco 49ers fordert Trade

Nach einer angespannten bisherigen Offseason, in der er sich mit den San Francisco 49ers nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, hat Wide Receiver Brandon Aiyuk nun vom Team offiziell einen Trade gefordert. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Der 26 Jahre alte Wide Receiver hat bei den Niners noch ein Jahr Vertrag und wird Stand jetzt 14,124 Millionen Dollar in der Saison 2024 verdienen. Nach einer hervorragenden Saison, in der Aiyuk insgesamt 75 Pässe für 1.342 Yards und sieben Touchdowns fing und ins Second-Team All-Pro gewählt wurde, sieht er sich allerdings klar unterbezahlt. Die besten Receiver der Liga verdienen mittlerweile an die 30 Millionen Dollar und mehr, der deutsche Amon-Ra St. Brown etwa verlängerte seinen Vertrag in der Offseason bei den Detroit Lions für vier Jahre und bis zu 120 Millionen Dollar.

Für Aiyuk gab es diesen Zahltag bislang nicht. Im Laufe der letzten Monate flirtete er mehr oder minder öffentlich mit anderen Teams und sagte unter anderem zu seinem früheren College-Teamkollegen Jayden Daniels (jetzt Washington Commanders), dass die Niners "mich nicht zurückhaben wollen." Die verpflichtenden Trainingseinheiten im Juni schwänzte er.

Ein Trade kommt für die 49ers, die im Super Bowl in Overtime gegen die Kansas City Chiefs verloren und auch in der kommenden Saison wieder als potenziell stärkstes Team in der NFC gehandelt werden, nicht in Frage: Laut Adam Schefter von ESPN wurden interessierte Teams bisher stets abgewiesen.

Durch die Trade-Forderung erhöht Aiyuk nun den Druck: Zum gleichen Mittel hatten in den vergangenen Jahren auch Niners-Receiver Deebo Samuel und Kicker Robbie Gould gegriffen. Beide bekamen schließlich doch die erwünschte Vertragsverlängerung. Ob es für Aiyuk ähnlich ausgehen wird, ist noch unklar: Im Draft im April hatte das Team in der ersten Runde mit Ricky Pearsal einen Wide Receiver ausgewählt.