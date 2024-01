Super Bowl 2024, Preise Tickets: Wie viel Geld kostet eine Karte für Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers?

In rund zwei Wochen findet der 58. Super Bowl statt. In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar kämpfen im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Doch sind für das NFL-Finale noch Tickets erhältlich? Und wie viel Geld kosten diese? SPOX liefert Euch die Antworten.