San Francisco 49ers vs. Detroit Lions heute live im Free-TV: Wer zeigt NFL Conference Championships im TV und Livestream?

San Francisco 49ers vs. Detroit Lions heißt es im zweiten Aufeinandertreffen am Championship Sunday. San Francisco zog durch ein 24:21 über die Greenbay Packers in die Conference Finals ein, die Lions lösten Ihr Ticket mit einem 31:23 über die Tampa Bay Buccaneers.

Los geht es mit dem Duell zwischen den 49ers und den Lions in der Nacht vom heutigen Sonntag auf Montag. Der Kickoff ist für 0.30 Uhr deutscher Zeit geplant, Spielstätte ist das Levi's Stadium (Santa Clara).

NFL Conference Championships: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis So., 28. Januar 21 Uhr Baltimore Ravens Kansas City Chiefs -:- Mo., 29. Januar 0.30 Uhr San Francisco 49ers Detroit Lions -:-

Und wo könnt Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen? Die Antwort bekommt Ihr hier!