NFL Playoffs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Divisional Round im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 20. Januar, startet die Divisional Round der NFL Playoffs. Vier Playoff-Spiele stehen an diesem Wochenende in der NFL auf dem Programm, jeweils zwei in der AFC und zwei in der NFC.

Den Auftakt in der Divisional Round machen am heutigen Abend die Baltimore Ravens und die Houston Texans. Die Partie startet um 22.30 Uhr deutscher Zeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es zudem am frühen Sonntagmorgen um 02.15 Uhr zu der Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers.

Am Sonntag startet der Playoff-Spieltag um 21.00 Uhr mit dem Duell zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers. Das letzte Spiel der Divisional Round bestreiten in der Nacht von Sonntag auf Montag, ab 00.30 Uhr, die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs. Ziehen Patrick Mahomes und Co. mit einem Sieg erneut in das Conference Championship Game ein?