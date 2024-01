Halftime Show, Super Bowl 2024: Welche Stars treten beim Finale der NFL Saison in der Halbzeit auf?

Nachdem im vergangenen Jahr Rihanna als Mainact in der Halftime auftrat, wird in diesem Jahr der Rapper Usher die Fans in der Pause als Headliner unterhalten. Der 45-Jährige tat bereits im Jahr 2011 in der Halbzeit des NFL-Finales auf, hatte damals aber lediglich einen Gastauftritt bei der Show der Black Eyed Peas. "Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann", wurde Usher zitiert.

Darüber hinaus werden auch Post Malone, Gwen Stefani und der Star-DJ Tiesto beim Super Bowl 2024 performen. Letzterer übernimmt die musikalische Untermalung während des Warmups der Spieler vor dem Kickoff, während Stefani Headliner der Pre Game Show sein wird. "Wir alle wissen, was für ein riesiges Ereignis der Super Bowl ist, und ich fühle mich so geehrt, dass ich ein Teil davon sein und beim Super Bowl TikTok Tailgate (offizieller Name der Pre Game Show, Anm. d. Red.) auftreten darf. Ich kann es kaum erwarten, euch alle in Vegas zu sehen!", so Stefani.

Malone wird seinen Auftritt ebenfalls vor dem Kickoff bestreiten. Er singt das Lied "America the Beautiful".