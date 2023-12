NFL Regular Season Week 16: Die Rams-Offense rollt! Stafford und Co. halten Kurs auf die Playoffs

Zum Auftakt von Week 16 haben die Los Angeles Rams daheim klar gegen die New Orleans Saints gewonnen. Schon am Samstag geht es weiter. Mit Miami gegen Dallas an Heiligabend und dem Duell der 49ers gegen die Ravens stehen zudem zwei absolute Kracher an. Wer sichert sich die nächsten Playoff-Tickets? Alle Partien im Überblick.