NFL: Vorgeschmack auf den Super Bowl? Warum San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens ein echter Kracher wird

Sehen wir schon das Super-Bowl-Matchup?

Bekanntlich sprechen aktuell die Vorhersagen dafür, dass sich diese beiden Teams im Super Bowl wiedersehen werden. In solch einem Fall könnte der Ausgang dieser Regular-Season-Partie eine Strahlkraft bis in den Februar hinein entwickeln. Aber wir haben in dieser Saison häufig genug erlebt, wie eng die NFL auch an der Spitze ist.

Selbst die Buffalo Bills können mit einer Bilanz von aktuell 8-6 nicht abgeschrieben werden. Die Miami Dolphins haben vielleicht noch keinen Top-Gegner bezwungen, aber sie könnten diese Schwelle noch überschreiten und Ansprüche auf eine Super-Bowl-Teilnahme anmelden. Was aus den wankelmütigen Dallas Cowboys wird, weiß keiner so recht. Die Eagles schwächeln vielleicht gerade, aber verfügen über einen qualitativen Top-Kader und die Chiefs mögen straucheln, doch Mahomes bleibt Mahomes.

Fakt ist jedoch auch, dass sich - Stand jetzt - die beiden stärksten Teams duellieren und eine Wiederauflage von Super Bowl XLVII, damals der "The Harbaugh Bowl", nicht so unwahrscheinlich ist. Wer jedoch gegenüber den Beteiligten jetzt schon vom Super Bowl in Las Vegas spricht, könnte eine ähnliche Reaktion wie jene von Mike McDaniel in dieser Woche erhalten - with all due respect.

