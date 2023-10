Die NFL hat schon wieder volle Fahrt aufgenommen und kommt schon im nächsten Monat zurück nach Deutschland! Der beste Weg, die NFL zu verfolgen, ist der Game Pass. Welche Spiele kann ich in Deutschland mit dem Game Pass sehen? Hier bekommt Ihr die Antwort.

NFL: Wie lange läuft die Saison noch?

Die NFL-Saison 2023/24 wurde in der Nacht auf Freitag, dem 8. September eröffnet. Um 2.20 Uhr deutscher Zeit traten die Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs an, den Lions gelang tatsächlich die erste kleine Überraschung der Saison mit einem Sieg gegen die amtierenden Champions.

Aktuell befindet die NFL sich in Woche 5 von 18 Wochen der Regular Season, woraufhin die Playoffs im Januar folgen. Der krönende Abschluss der Postseason findet dann in Form des Super Bowls am zweiten Sonntag im Februar statt.

Wer in den ersten drei Wochen der NFL noch nicht eingeschaltet hat, hat schon einige Highlights verpasst. Aber noch viel mehr warten auf uns bis zum Sportevent des Jahres im Februar!

NFL: Welche Spiele kann ich in Deutschland mit dem Game Pass sehen?

Welche Spiele der NFL kann ich in Deutschland mit dem Game Pass sehen? Dies ist einfach zu beantworten: Alle Spiele der NFL sind in Deutschland mit dem Game Pass live und in voller Länge zu sehen. Der Game Pass ist seit dieser Saison in Deutschland exklusiv bei DAZN zu erwerben, zu einem Preis von 171,99 Euro.

Bei DAZN sind mit dem Game Pass jede Woche bis zu 16 Spiele zu sehen, sonntags ist die RedZone absolutes Must-See-TV. Die RedZone ist die Konferenzschaltung, mit der Ihr den Überblick über bis zu neun Parallelspiele gleichzeitig behaltet. "7 hours of commercial-free football start now", verkündet Host Chris Hanson jeden Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit, der Slogan ist Programm.

NFL: Diese Spiele stehen in Woche 5 an

In Woche 5 steigt das zweite Spiel der Saison außerhalb der USA. In Woche 4 waren die Jacksonville Jaguars bereits siegreich gegen die Atlanta Falcons in London, das Team aus Florida trat die Heimreise jedoch noch nicht an. Die Jaguars sind noch immer auf der Insel und messen sich dort am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr deutscher Zeit mit den Buffalo Bills. Das sollte ein Topspiel werden in London!