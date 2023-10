Die NFL-Regular-Season geht an diesem Wochenende weiter mit Week 8. Wie Ihr die Spiele live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Auf die siebte Spielrunde folgt an diesem Wochenende in der NFL die achte. Wiedermal geht es in der Nacht auf Freitag (27. Oktober) offiziell los.

DIE NFL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Eröffnet wurde Week 8 dabei von den Buffalo Bills und den Tampa Bay Buccaneers. Am Sonntag (29. Oktober) geht es dann weiter mit neun Partien, die um 18 Uhr deutscher Zeit losgehen, bevor um 21.05 Uhr eine und um 21.25 Uhr drei weitere Spiele anstehen. Zu guter Letzt wird dann noch in der Nacht auf Montag und auf Dienstag je eine Begegnung absolviert.

© getty Patrick Mahomes und seine Chiefs führen die AFC West an.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 8?

Auch für Week 8 sind mehrere Anbieter mit der Übertragung beauftragt worden. Das Eröffnungsspiel zwischen den Bills und den Bucs etwa ist bei Amazon Prime Video zu sehen. Allerdings wird ein Abonnement, für das monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro anfallen, benötigt.

Im Free-TV bei RTL werden ebenfalls zwei Partien übertragen. Dabei handelt es sich um die Sonntagsspiele Eagles vs. Commanders und Chiefs vs. Broncos. RTL ist sogar für ein drittes Spiel verantwortlich, überträgt es jedoch nur im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+: gemeint ist Jaguars vs. Steelers.

Der Großteil der Spiele ist jedoch bei DAZN zu sehen. Mit einem DAZN-Unlimited- und einem DAZN-Super-Sports-Paket könnt Ihr auf folgende Partien von Week 8 zugreifen: Bucs vs. Bills, Rams vs. Cowboys, Bengals vs. 49ers, Bears vs. Chargers und Raiders vs. Lions. Zusätzlich zu den Einzelspielen ist DAZN am Sonntag auch mit zwei Konferenzen zur Stelle: der deutschen ENDZN-Konferenz und der englischen Red-Zone-Konferenz.

Doch es gibt auch die Möglichkeit, Zugang zu allen Spielen zu bekommen. Dies geht exklusiv über DAZN mit dem NFL Game Pass, der für die Saison 171,99 Euro kostet.

NFL: Die Spiele von Week 8 auf einen Blick