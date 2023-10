NFL, Game Pass: Kosten, Preis, Angebot, Abo, Übertragung in Deutschland

Die volle Dosis NFL ist nur mit dem Game Pass zu sehen! Hier bekommt Ihr alle Informationen zu Kosten, Preis, Angebot, Abo und Übertragung in Deutschland

SCHAUE ALLE SPIELE DER NFL INKLUSIVE DES SUPER BOWLS LIVE UND AUF ABRUF MIT DEM NFL GAME PASS AUF DAZN. HOL DIR DEN NFL GAME PASS!

NFL: Wer ist Titelverteidiger?

Die NFL-Saison ist schon wieder in Woche 4 angekommen, im Februar wird beim Super Bowl ein neuer Champion bestimmt. Oder kommt es doch zu einer Titelverteidigung? Das wäre keine riesige Überraschung. Die Kansas City Chiefs setzten sich im vergangenen Frühjahr in einem spektakulären Endspiel knapp und kontrovers gegen die Philadelphia Eagles durch und wollen nun ihren Titel verteidigen.

Mit einem gesunden Patrick Mahomes als Quarterback haben sie bei dieser Mission auch realistische Chancen. Doch bis dahin sind erstmal noch viele Woche der Regular Season zu spielen.

NFL, Game Pass: Dies ist der Preis für das Abonnement in Deutschland

Insgesamt 18 Wochen beinhaltet die Regular Season nämlich mittlerweile, jedes Team tritt in 17 Spielen an. Es warten also noch immer mehr als drei Viertel der Saison auf uns, anschließend folgen die Playoffs über fünf Wochen hinweg!

Falls Ihr nichts verpassen wollt, ist der NFL Game Pass perfekt für Euch. Nur mit diesem Abonnement könnt Ihr alle Spiele der NFL live und in voller Länge sehen. Der Game Pass ist seit dieser Saison exklusiv bei DAZN zu Hause, zu einem Preis von 171,99 Euro pro Jahr.

Mit dem Game Pass könnt Ihr neben allen Spielen live und in voller Länge auch verschiedene andere Angebote wahrnehmen. Ihr könnt alle vergangenen Spiele, auch früherer Saisons, in drei verschiedenen Formaten genießen. Mit zwei dieser Formate seht Ihr jeden Spielzug der Partie!

Jeden Sonntag könnt Ihr euch zudem auf die RedZone freuen, bei der Konferenz seht Ihr die spektakulärsten Szenen aus bis zu neun Parallelspielen! Um 19 Uhr geht es sonntags los, für den Rest des Abends müsst Ihr euch keine Pläne mehr machen.

NFL: Diese Spiele stehen in Woche 5 an

In Woche 4 konnten NFL-Fans sich bereits über mehrere Topspiele freuen, in Woche 5 geht es weiter mit einem absoluten Kracher zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers! Die beiden Traditionsmannschaften gehören auch dieses Jahr zu den besten Teams der gesamten Liga.