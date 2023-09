NFL: Colin Kaepernick bietet sich bei den New York Jets an

Quarterback Colin Kaepernick sucht weiter einen Ausweg aus seiner Isolation in der NFL und hat sich den New York Jets angeboten. Wie jetzt bekannt wurde, schrieb der 35-Jährige nach dem Aus von Aaron Rodgers einen Brief an General Manager Joe Douglas und brachte sich für einen Platz im Practice Squad ins Gespräch. Doch die Franchise entschied sich stattdessen für Trevor Siemian.

Kaepernick hat zuletzt 2016 in der NFL gespielt. Seit er im Kampf gegen Rassismus, Ungerechtigkeit und Polizeigewalt eine Vorreiterrolle eingenommen hat, bekommt er keine Chance mehr. Vor Jahren hatte der Spielmacher gegen die US-Liga sogar rechtliche Schritte wegen systematischer Ausgrenzung eingeleitet.

Als erster Spieler war Kaepernick in der Vorbereitung der Saison 2016/17 aus Protest sitzengeblieben, während die US-Nationalhymne vor dem Spiel lief. Später folgten viele Profis seinem Beispiel. Aber er ist das Gesicht der Bewegung.

Den Brief an die Jets schickte der Spielmacher bereits am 21. September, Rapper J Cole veröffentlichte ihn nun mit dessen Erlaubnis. "Er hat gezögert. Mein Argument war, dass die Menschen und alle Organisationen die Wahrheit darüber wissen sollten, wie hart er arbeitet und wie sehr er immer noch spielen möchte. Und das schon immer. Am Ende stimmte er zu", schrieb J Cole bei Instagram.

"Ich bin nie in den Ruhestand gegangen oder habe mit dem Training aufgehört", stand im Brief an Douglas. Und weiter: "Von Montag bis Freitag, von 5.00 Uhr morgens bis 8.00 Uhr abends, trainiere ich auf dem Feld und im Kraftraum. Ich habe diesen Trainingsplan in den letzten sechs Jahren eingehalten, in der Hoffnung, dass sich eine Gelegenheit bietet." Am Dienst holten die Jets Siemian (31). Neuzugang Rodgers steht nach einem Achillessehnenriss nicht mehr zur Verfügung.