Super Bowl - Halftime Show steht fest: Usher wird in der Halbzeit auftreten

R&B-Sänger Usher wird in der Halftime Show beim Super Bowl auftreten. Das gab die NFL am Sonntag bekannt. Der achtfache Grammy-Preisträger tritt am 11. Februar im Allegiant Stadium in Las Vegas damit die Nachfolge von Rihanna an.

"Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann", erklärte der 44-Jährige, der auch als Schauspieler tätig ist und aktuell in einer Show in Las Vegas auftritt. "Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, die sie von mir so noch nie gesehen hat."

Für Usher ist es eigentlich schon der zweite Auftritt beim NFL-Endspiel: 2011 war er als Gast auf der Bühne, damals waren die Black Eyed Peas der Headliner.

Der Amerikaner, gebürtig Usher Raymond IV., steht seit fast 30 Jahren auf der Bühne. Der Sprung zum Superstar gelang ihm 2005 mit dem Album "Confessions" und dem Superhit "Yeah!" mit Ludacris und Lil Jon.

