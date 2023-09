NFL: "Es ist möglich!" Roger Goodell spricht über ausländisches Team in der Liga

Wird es bald ein ausländisches Team geben, das dauerhaft in der NFL spielt? Laut Commissioner Roger Goodell ist dieses Szenario denkbar.

"Ich denke, es ist möglich", antwortete Goodell auf eine entsprechende Frage von NBC-Reporter Mike Tirico. Man müsse allerdings einen Weg finden, so ein Team "wettbewerbsfähig zu machen und zwar auf eine Weise, die nicht nur für dieses Team, sondern für alle Teams fair ist".

Sollte die Idee in die Tat umgesetzt werden, stände vielleicht sogar ein deutscher Standort zur Debatte. Schließlich ist Deutschland mittlerweile der größte NFL-Markt in Europa.

In dieser Saison werden zwei Partien im Stadion von Eintracht Frankfurt ausgetragen. Am 5. November treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins, eine Woche später die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Medienberichten zufolge haben sich über 3,5 Millionen Menschen für Tickets für die beiden Frankfurt Games beworben.