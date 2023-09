NFL: Colin Kaepernick vor Comeback? Die New York Jets suchen Ersatz für Aaron Rodgers

Kehrt Colin Kaepernick in die NFL zurück? Der 35-Jährige wird derzeit mit den New York Jets in Verbindung gebracht.

Kaepernick arbeitet momentan wohl aktiv an seinem Comeback in die NFL. Dementsprechend habe sich sein Agent bei den Jets gemeldet und seinen Klienten angeboten, so der NFL-Reporter Jordan Schultz. Weiter soll Kaepernick dem Journalitsen geschrieben haben: "Ich brauche nur einen Versuch."

Kaepernicks letztes NFL-Spiel liegt schon sieben Jahre zurück. Im Frühjahr 2017 endete dann sein Engagement bei den San Francisco 49ers.

© getty

Kaepernick zu den Jets? Die Jets suchen Rodgers-Ersatz

Bei den New York Jets sucht man aktuell nach einem Ersatz für den verletzten Star-Quarterback Aaron Rodgers. Der 38-Jährige hat sich jüngst bei seinem Debüt für die Jets gegen die Buffalo Bills einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt für die restliche Saison aus.

Aufgrunddessen kursieren derzeit einige Namen potenzieller Neuzugänge für die Position des Quarterbacks in der Gerüchteküche der Jets - manche von ihnen sind dabei durchaus kurios. Unter anderem munkeln Fans über einen Überraschungs-Coup mit NFL-Legende Tom Brady.

Jets-Coach Robert Saleh setzt zurzeit, mindestens übergangsweise, auf Zach Wilson - so auch beim Auftakt gegen die Bills, als er für Rodgers übernahm.