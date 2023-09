Die NFL wird in dieser Saison unter anderem auch von RTL live begleitet. Hier erfahrt Ihr, welche Moderatoren, Experten und Kommentatoren beim Privatsender das Personal bilden.

Nach drei Wochen Vorbereitung wird heute Nacht endlich die lang ersehnte NFL-Regular-Season eröffnet. Das erste Spiel der 18 Wochen langen Spielzeit bestreiten um 2.20 Uhr die Kansas City Chiefs um QB-Superstar Patrick Mahomes und die Detroit Lions.

In Deutschland kümmern sich gleich zwei Anbieter um die Übertragung der Partie: zum einen der Streamingdienst DAZN, zum anderen RTL, das die Rolle von ProSieben übernommen hat und für die Free-TV-Übertragung verantwortlich ist.

NFL bei RTL: Wer sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren?

RTL ist also das neue Zuhause der NFL. Auf den ersten Blick ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren bei ProSieben vielleicht nicht gleich erkennbar, da das Personal teilweise aus denselben Kommentatoren, Experten und Moderatoren besteht. So sind etwa Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn mit den Rechten von ProSieben zu RTL gewechselt.

Doch mit Beginn der RTL-Ära kommen auch neue Gesichter zum Vorschein. Beispielsweise wird Alex "Kucze" von Kuczowski bei den Übertragungen die Social-Media-Rolle übernehmen, während zum Kommentatoren-Team auch bekannte Namen wie Frank Buschmann, Jana Wosnitza und Mitja Lafere dazugehören. Als Expertinnen und Experten stehen zudem Adrian Franke, die Nationalspielerin Mona Stevens und Munich-Cowboys-Trainerin Nadine Nurasyid zur Verfügung.

RTL bietet in der Saison 2023/24 rund 80 Spiele live im Free-TV bei RTL und NITRO sowie im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ an. Pro Woche werden bis zu drei Duelle übertragen, wobei eines davon exklusiv bei RTL+ gezeigt wird. Wer jedoch die Möglichkeit haben will, zwischen allen Spiele zu wählen, muss zu DAZN rüberschauen, da der Streamingdienst dank einer Kooperation den NFL Game Pass - und somit alle NFL-Spiele - zur Verfügung stellt.

Doch auch ohne Game Pass ist DAZN für die Übertragung zahlreicher Partien verantwortlich: etwa für die Thursday, Sunday und Monday Night Games sowie für ausgewählte Sonntagsspiele, die Playoffs und den Super Bowl. Pro Woche werden zudem auch Konferenzen angeboten: die deutsche ENDZN-Konferenz und die amerikanische NFL-RedZone-Konferenz. Um darauf Zugriff zu bekommen, wird entweder DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports benötigt. DAZN World ist das einzige der drei Abo-Pakete, das die NFL nicht anbietet.

NFL bei RTL: Das Team im Überblick