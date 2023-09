NFL: 2024 offenbar erneut zwei Regular-Season-Spiele in Deutschland

Auch in der NFL-Saison 2024 sollen erneut zwei Spiele der Regular Season in Deutschland stattfinden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Hinter dem Austragungsort sollen allerdings noch Fragezeichen stehen.

Bis 2026 wird in Deutschland - dem größten Merchandise-Markt für die NFL außerhalb der USA - jährlich mindestens eine Partie stattfinden. 2023 werden es sogar zwei Spiele, sein, weil das Aztekenstadion in Mexiko City im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umgebaut wird und nicht zur Verfügung steht.

Nun sollen es aber auch 2024 zwei Spiele werden. Bislang stand lediglich ein Spiel in der Allianz Arena in München fest. Das zweite könnte in Frankfurt stattfinden, eventuell ebenfalls in München. Einzelheiten sollen laut Bild nach den beiden Deutschland-Spielen in diesem November besprochen werden.

Das erste NFL-Spiel in Deutschland im November 2022 zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks war ein rauschender Erfolg. In dieser Saison werden zwei Spiele im Deutsche Bank Stadion in Frankfurt ausgetragen.