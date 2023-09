NFL: Kansas City Chiefs verlieren Auftaktspiel gegen Detroit Lions - Deutscher Receiver Amon-Ra St. Brown erzielt ersten Touchdown

Die Kansas City Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes haben das Auftaktspiel in die neue NFL-Saison vor heimischem Publikum überraschend gegen die Detroit Lions verloren. Beim 21:20 der Gäste erzielte der deutsche Receiver-Star Amon-Ra St. Brown dabei den ersten Touchdown des Jahres.

Der 23 Jahre alte St. Brown, der 2021 von den Lions gedraftet worden war und in der vergangenen Saison den Sprung zum Leistungsträger geschafft hatte, sorgte mit seinem Score im ersten Viertel für ein frühes 7:0 für Detroit. Insgesamt brachte es der Deutsch-Amerikaner, dessen Mutter Miriam aus Leverkusen stammt, auf sieben Catches für 71 Yards.

"Wir sind eine Einheit und wir sind jung. Es ist einfach schön, als Team zusammen zu sein", sagte St. Brown anschließend bei RTL. "Gegen so eine Mannschaft mit Patrick Mahomes ist es schwer einen Gameplan aufzustellen - sie verteidigen immer sehr gut. Aber wir haben es zum Glück geschafft."

Die Chiefs, die ohne den angeschlagenen Tight End Travis Kelce und den streikenden Pass Rusher Chris Jones aufliefen, drehten die Partie zwar noch in der ersten Halbzeit und gingen mit einem 14:7 in die Pause. Dann ließ ein "Pick Six" von Mahomes Detroit jedoch zurück ins Spiel: Rookie Brian Branch fing einen Pass ab, der von Receiver Kadarius Toneys Händen in die Luft sprang, und trug ihn 50 Yards zum Touchdown zurück. Den entscheidenden Touchdown zum 21:20 erzielte schließlich Running Back David Montgomery 7:06 Minuten vor Schluss.

"Wir müssen einfach besser spielen", lautete das Fazit von Mahomes (21/39, 226 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception). Lions-Quarterback Jared Goff kam auf 253 Passing Yards und einen Touchdown. "Wir haben mit dem Sieg gerechnet", erklärte Lions-Head-Coach Dan Campbell. "Ich wusste, dass dieses Team mit Rückschlägen umgehen kann."

In Week 2 am 17. September empfängt Detroit die Seattle Seahawks. Die Chiefs müssen auswärts bei den Jacksonville Jaguars ran.

Kansas City Chiefs (0-1) - Detroit Lions (1-0) 20:21 BOXSCORE

Lions-Quarterback steht saisonübergreifend bei mittlerweile 359 Pässen in Serie ohne Interceptions. Das ist die drittlängste Serie der NFL-Geschichte

Patrick Mahomes fand mit seinen Pässen gleich elf verschiedene Receiver. Allerdings fing niemand davon mehr als vier Pässe, die Wideouts leisteten sich gleich mehrere schmerzhafte Fehler. Tight End Kelce wurde schmerzlich vermisst.

Mit 45 Yards war Mahomes gleichzeitig besser Rusher seines Teams. Ohne ihn brachte man es im Laufspiel auf gerade mal 45 Yards bei 17 Versuchen.

