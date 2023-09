NFL News: Monstervertrag! 49ers machen Nick Bosa zum bestbezahlten Verteidiger der Historie

Die San Francisco 49ers haben Nick Bosa mit einem Monstervertrag ausgestattet und den 25-Jährigen zum bestbezahlten Verteidiger der NFL-Geschichte gemacht. Das gab die Franchise in Person von Head Coach Kyle Shanahan am Mittwoch bekannt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erhält Bosa einen Fünfjahresvertrag über 170 Millionen US-Dollar, wovon 112,5 Millionen garantiert sein sollen. Das ergibt ein jährliches Durchschnittsgehalt von 34 Millionen US-Dollar, womit der Defensive Player of the Year Aaron Donald von den Los Angeles Rams (31,7 Millionen) als Topverdiener der NFL-Verteidiger ablöst.

Der Verbleib von Bosa hatte sich lange angebahnt, mit der Zeit sorgte die ungeklärte Personalie so kurz vor dem Saisonstart der 49ers am Sonntag (gegen die Pittsburgh Steelers) aber für Unruhe. Zumal der Deneisve End seinen Holdout voll durchgezogen und die gesamte Vorbereitung verpasst hatte.

Erst im vergangenen Jahr hatten die 49ers den Rookie Vertrag von Bosa mit der sogenannten Fifth Year Option um eine weitere Saison verlängert. Nach einer überragenden Saison mit 18,5 Sacks in 16 Spielen, was beinahe den Franchise-Rekord bedeutete (19,5 von Aldon Smith), war der Kontrakt den Ansprüchen nicht mehr gerechtfertigt.

Bosa wurde 2019 an Position zwei gedraftet, ehe er sich nach einer furiosen Rookie-Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und sich nach einem Jahr Pause noch einmal steigerte.