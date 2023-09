NFL News: Tragischer Unfall! Mike Williams verstirbt mit 36 Jahren

NFL-Fans trauern um Mike Williams: Der ehemalige Wide Receiver ist im Alter von 36 Jahren verstorben.

Williams war am vergangenen Freitag auf einer Baustelle in einen schweren Unfall verwickelt worden, als ihm ein Stahlträger auf den Kopf fiel. Dies hat beim 36-Jährigen schwere Verletzungen am Kopf und Schäden an der Wirbelsäule verursacht. Am 1. Septemeber starb der Ex-NFL-Spieler letztlich an den Folgeschäden des Unfalls. Dies berichtete nun Bills-Reporter Jon Scott.

Wendell Muhammad, der Vater von Mike Williams, schilderte die genaueren Umstände des Todes auf seiner selbsterstellten Webiste: "Ein Stahlbalken fiel auf seinen Kopf und verursachte eine schwere Kopfverletzung. Infolge dieses Unfalls kam es zu einer Schwellung seines Gehirns und seiner Wirbelsäule, die Wirbelsäule war gerissen. Diese Verletzungen führten zu einer vollständigen Lähmung seines rechten Arms und seines Unterkörpers von der Hüfte abwärts."

Weiter schrieb Muhammad: "Am Freitag, dem 1. September 2023, gegen 21 Uhr verlor Mike Williams das Bewusstsein. Leider erlangte mein Sohn Mike Williams nie das Bewusstsein. Er ist seit der Nacht vom 1. September 2023 nie mehr aufgewacht."

Mike Williams spielte fünf Jahre lang für die Los Angeles Chargers und war 2010 von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet worden.