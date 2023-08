NFL: Jimmy Graham von New Orleans Saints verpasst Preseason-Spiel - Festnahme nach Krampfanfall

NFL-Star Jimmy Graham von den New Orleans Saints hat das Preseason-Spiel gegen die Los Angeles Chargers am Sonntagabend verpasst. Der 36-Jährige war am Freitag von der Polizei kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, das Team machte im Anschluss einen Krampfanfall verantwortlich.

Graham war am Freitagabend Ortszeit in Newport Beach, Kalifornien von der Polizei aufgegriffen worden. Zuerst hatte die US-Website TMZ darüber berichtet: Demnach soll Graham orientierungslos in den Verkehr gelaufen sein. Laut Polizei wurde er auf den Verdacht, unter Einfluss von Rauschmitteln zu stehen, verhaftet. Er soll sich zudem gegen die Festnahme gewehrt haben.

Am Samstag gaben die Saints eine öffentliche Erklärung ab: Graham sei aufgrund eines "medizinischen Vorfalls" desorientiert gewesen. Die örtlichen Behörden hätten ihn in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht. Teamarzt Dr. John Amoss gehe davon aus, dass ein Krampfanfall der Auslöser für den Vorfall gewesen sei: "Er wurde heute Morgen entlassen und befindet sich beim Team." Am Donnerstag und Freitag hatte der Tight End normal mit dem Team trainiert.

Graham war in diesem Sommer nach acht Jahren zu den New Orleans Saints zurückgekehrt, die Saison 2022 hatte er ausgesetzt. Im Preseason-Spiel am Sonntag gegen die Chargers kam er nicht zum Einsatz. "Er ist noch dabei, sich zu erholen. Er ist noch ein bisschen durch den Wind, aber eigentlich geht es ihm ziemlich gut. Wir sind dankbar, dass es aus medizinischer Sicht nicht ernster war", erklärte Head Coach Dennis Allen.

Graham hatte sein NFL-Debüt in der Saison 2010 gefeiert. Seine beste Zeit erlebte er bei den Saints an der Seite von Quarterback Drew Brees. In 184 Einsätzen konnte er bisher 85 Touchdowns erzielen.