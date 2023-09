NFL Regular Season Week 1: Kracher in Pittsburgh - Aaron Rodgers debütiert gegen die Bills

Die erste Regular-Season-Woche der NFL-Saison 2023 steht an: Top-Pick Bryce Young gibt sein NFL-Debüt gegen die Atlanta Falcons, Altmeister Aaron Rodgers darf im Monday Night Game zum ersten Mal für die New York Jets ran. Die Pittsburgh Steelers empfangen San Francisco, der neue Rekordmann Joe Burrow gibt sich in Cleveland die Ehre. Hier gibt es alle 16 Partien im Übrerblick.

© getty NFL: Regular Season Week 1 Freitag, 8. September, 2.20 Uhr Kansas City Chiefs (0-1) - Detroit Lions (1-0) 20:21 BOXSCORE Die Kansas City Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes haben das Auftaktspiel in die neue NFL-Saison vor heimischem Publikum überraschend gegen die Detroit Lions verloren. Beim 21:20 der Gäste erzielte der deutsche Receiver-Star Amon-Ra St. Brown dabei den ersten Touchdown des Jahres. Hier geht es zum Spielbericht.