NFL Single-Game-Rekorde: Die meisten Touchdowns, Yards und Sacks in einem Spiel

Die NFL-Saison 2023 hat offiziell begonnen: Insgesamt 272 Spiele stehen in der Regular Season an - und so mancher Rekord der NFL-Geschichte könnte ins Wackeln geraten. Die meisten Yards, Touchdowns, Sacks, Interceptions: SPOX zeigt die wichtigsten Single-Game-Rekorde, also die Bestmarken innerhalb einer Partie.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Längstes Play Der erste, dem ein 109-Yard-Play gelang, war Antonio Cromartie von den San Diego Chargers. Der trug am 4. November 2007 ein verschossenes Field Goal gegen die Vikings aus der eigenen zurück in die gegnerische Endzone. Das schaffte später auch Jamal Agnew von den Jacksonville Jaguars im September 2021 gegen die Arizona Cardinals. Ein längeres Play beziehungsweise ein längerer Touchdown ist statistisch gesehen nicht möglich: Die Länge des Feldes beträgt 100 Yards, die Endzone ist zehn Yards tief. Allerdings rundet die NFL nicht auf, und so würde ein 110-Yard-Play einen Touchback bedeuten - der Spieler stünde nämlich schon im Aus.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Längster Kick-Off-Return Cordarrelle Patterson trug in Diensten der Minnesota Vikings am 27. Oktober 2013 gegen die Green Bay Packers einen Kickoff-Return aus der eigenen Endzone über 109 Yards zum Touchdown.

© twitter.com/StonedPhillyFan NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Passing Yards Unglaublich, aber dieser Rekord ist schon über 70 Jahre alt: Norm Van Brocklin stellte ihn auf, mit 554 Yards. Am 28. September 1951 brachte es der Quarterback von den Los Angeles Rams auf diese Marke gegen die New York Yanks (kein Schreibfehler!). Die "moderne" Bestmarke der Super-Bowl-Ära hält Matt Schaub, der es für die Houston Texans 2012 gegen die Jacksonville Jaguars auf 527 Yards brachte, genau wie Warren Moon 1990 für die Houston Oilers.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Passing Touchdowns Der Rekord liegt bei sieben. Acht Spielern ist dies gelungen, zuletzt Drew Brees am 1. November 2016 für die New Orleans Saints beim 52:49 über die New York Giants. Zuvor hatten es unter anderem Peyton Manning, Nick Foles, George Blanda und Sid Luckman geschafft. Der war 1943 der erste.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Rushing Yards Am 4. November 2007 überrannte Adrian Peterson (Minnesota Vikings) die San Diego Chargers mit 296 Yards. Beim 35:17-Erfolg erzielte er drei Touchdowns - und verbuchte unfassbare 253 Rushing Yards in der zweiten Hälfte. 30-mal trug er dabei den Ball. Fun Fact: Sein längster Run an diesem Tag betrug 64 Yards.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Rushing Touchdowns Sechs Scores in einer Partie schafften bislang zwei Spieler. Der erste war Ernie Nevers am 28. November 1929 für die Chicago Cardinals gegen die Bears, der zweite schließlich Alvin Kamara (New Orleans Saints) am 25. Dezember 2020 gegen die Minnesota Vikings. Die Saints gewannen am Ende mit 52:33, Kamara verbuchte 155 Yards bei 22 Laufversuchen.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Touchdown Receptions Drei Spieler fingen in der NFL-Geschichte bislang fünf Touchdowns in einem Spiel, darunter der der vielleicht beste Receiver überhaupt: Jerry Rice gelang das Kunststück für die San Francisco 49ers am 14. Oktober 1990 gegen die Atlanta Falcons. Zudem schafften es Bob Shaw (1950) und Kellen Winslow (1981).

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Receiving Yards Willie "Flipper" Anderson brachte es einmal auf unfassbare 336 Yards (15 Catches). Anderson schaffte den Rekord im November 1989 für die L.A. Rams gegen die New Orleans Saints. Die Rams gewannen am Ende mit 20:17 in Overtime. Auf Platz zwei und drei liegen Calvin Johnson mit 329 Yards (2013 für die Detroit Lions) und Stephone Paige mit 309 Yards (1985 für die Kansas City Chiefs). Die 300-Yards-Marke wurde insgesamt sechsmal geknackt.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Receptions / gefangene Pässe Brandon Marshall von den Denver Broncos fing am 13. Dezember 2009 unglaubliche 21 Pässe für 200 Yards von Quarterback Kyle Orton gegen die Indianapolis Colts. Die Freude darüber hielt sich aber in Grenzen, denn Indy gewann die Partie am Ende mit 28:16.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Sacks Am 11. November 1990 schaffte Derrick Thomas sieben Sacks für die Kansas City Chiefs gegen die Seattle Seahawks und QB Dave Krieg - bis heute unerreicht. Viermal wurden sechs Sacks in einem Spiel eingefahren, darunter Adrian Clayborn 2017 in einem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Dallas Cowboys. Erstaunlich: Auch hier ist Derrick Thomas vertreten (1998 gegen die Raiders).

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Sacks eines Quarterbacks Drei Quarterbacks kassierten stolze zwölf Sacks in einem Spiel. Zuletzt musste sie Donovan McNabb am 30. September 2007 gegen die Giants schlucken - und verlor dann auch mit 3:16. Seine Vorgänger: Bert Jones (1980) und Warren Moon (1985).

© imago images NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Fumbles Gleich siebenmal verlor Glen Dawson, Quarterback der Kansas City Chiefs, am 15. November 1964 gegen die San Diego Chargers den Ball. In der Super-Bowl-Ära brachten es insgesamt vier Quarterbacks auf sechs Fumbles in einer Partie, zuletzt Chad Pennington im Trikot der New York Jets im Jahr 2005 gegen die Kansas City Chiefs.

© https://twitter.com/jparis_sports NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste Interceptions eines Quarterbacks Jim Hardy, bitte vortreten! Acht Picks warf der Quarterback der Chicago Cardinals am 24. September 1950 gegen die Philadelphia Eagles. Zu seiner Ehrenrettung: Eine Woche später gelangen ihm dann sechs Touchdown-Pässe. Den Rekord der "modernen" NFL hält Ty Detmer von den Detroit Lions. Er warf im Jahr 2001 beim 14:24 gegen die Cleveland Browns immerhin sieben Interceptions.

© getty NFL-Rekorde in einem Spiel: Meiste gefangene Interceptions In der Geschichte der NFL kommt man laut Pro Football Reference auf gleich 20 Spieler, die vier Pässe in einem Spiel abfangen konnten. In der Super-Bowl-Ära (seit 1966) waren es sechs, zuletzt DeAngelo Hall für Washington am 24. Oktober 2010 gegen die Chicago Bears und Quarterback Jay Cutler.

© imago images NFL-Rekorde in einem Spiel: Längstes Field Goal Justin Tucker von den Baltimore Ravens stellte gegen die Detroit Lions am 26. September 2021 einen neuen Rekord auf - ein Field Goal aus 66 Yards! Mit ablaufender Uhr entschied sein Kick, der von der Stange hoch und schließlich ins Netz sprang, das Spiel und brachte den Ravens einen 19:17-Erfolg.