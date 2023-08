Die NFL-Regular-Season steht in den Startlöchern. SPOX wirft daher einen Blick auf die Topverdiener der amerikanischen Profiliga. Was verdienen Stars wie Patrick Mahomes, Odell Beckham Jr., Aaron Rodgers und Co.?

Die Football-Saison ist eröffnet, auf den Spielplätzen der 32 NFL-Teams finden in den kommenden Tagen und Wochen noch Preseason-Spiele statt. Am 8. September ist es dann aber endlich so weit und die Regular Season geht mit dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions offiziell los. Mit dem Auftaktspiel im Arrowhead Stadium in Kansas City beginnt die 18-wöchige Reise zu den Playoffs, die am 12. Februar 2024 mit Super Bowl LVIII in Paradise, Nevada, ihr Ende finden.

Die NFL gehört zu den beliebtesten Profiligen, die es im Sport gibt, und wird von Millionen Fans weltweit begleitet. Daher ist es auch keine Überraschung, dass die Akteure auf dem Feld dementsprechend finanziell belohnt werden.

Wer sind die Topverdiener der NFL? Wo reihen sich Stars wie Patrick Mahomes, Odell Beckham Jr. oder Aaron Rodgers in der Liste ein? Bei SPOX gibt es die Antwort.

NFL, Gehalt und Topverdiener: Das verdienen Patrick Mahomes, Odell Beckham Jr., Aaron Rodgers und Co.

Die NFL ist eine Liga der Quarterbacks. Das ist die Position, auf der Spieler am meisten Einfluss am Ausgang eines Spiels haben. Der QB hat bei fast jedem Spielzug seine Hände im Spiel und kriegt bei Siegen oft das meiste Lob ab, während er auch für Niederlagen die meiste Verantwortung trägt. Daher überrascht es nicht, dass die Topverdiener-Liste der NFL von der Quarterback-Position dominiert wird.

Die Top 10 der wertvollsten Verträge lassen sich QBs zuschreiben. An der Spitze dieser Liste liegt Justin Herbert von den Los Angeles Chargers. Der 25-Jährige wurde erst im vergangenen Monat mit einem neuen Fünfjahresvertrag in Höhe von mehr als 262 Millionen US-Dollar ausgestattet. Damit ist er an Lamar Jackson von den Baltimore Ravens vorbeigezogen, der einen Fünfjahresvertrag in Höhe von 260 Millionen US-Dollar unterschrieben hat.

Patrick Mahomes, zweifacher Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs, belegt den siebten Platz (450 Millionen US-Dollar für insgesamt zehn Jahre). Der erste Nicht-QB in der Liste der wertvollsten Verträge ist Defensive Lineman Aaron Donald, der für seine Leistungen für die Los Angeles Rams mit 31,7 Millionen US-Dollar pro Jahr belohnt wird. Er reiht sich damit auf Platz 16 ein.

Aaron Rodgers kriegt von den New York Jets 37,5 Millionen jährlich. Odell Beckham Jr., Wide Receiver, von den Baltimore Ravens 15 Millionen US-Dollar.

NFL, Gehalt und Topverdiener: Die größten Verträge

Platz Name Team Position Vertragswert (gesamt) Gehalt pro Jahr in US-Dollar 1 Justin Herbert Los Angeles Chargers QB $262.500.000 $52.500.000 2 Lamar Jackson Baltimore Ravens QB $260.000.000 $52.000.000 3 Jalen Hurts Philadelphia Eagles QB $255.000.000 $51.000.000 4 Russell Wilson Denver Broncos QB $245.000.000 $49.000.000 5 Kyler Murray Arizona Cardinals QB $230.500.000 $46.100.000 6 Deshaun Watson Cleveland Browns QB $230.000.000 $46.000.000 7 Patrick Mahomes Kansas City Chiefs QB $450.000.000 $45.000.000 8 Josh Allen Buffalo Bills QB $258.000.000 $43.000.000 9 Matt Stafford Los Angeles Rams QB $160.000.000 $40.000.000 10 Dak Prescott Dallas Cowboys QB $160.000.000 $40.000.000

NFL, Gehalt und Topverdiener: Die höchsten Gehälter in der Saison 2023

Was die Saison 2023 betrifft, darf sich Lamar Jackson über das meiste Geld freuen, sein Gehalt für beträgt satte 80 Millionen US-Dollar. Darauf folgen auf Platz zwei mit einem Riesenabstand Daniel Jones und Deshaun Watson (beide 46 Millionen US-Dollar).