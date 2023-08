Am Sonntag, 20. August 2023, empfangen in der European League of Football ELF die Munich Ravens die auch nach neun Spielen noch ungeschlagenen Rhein Fire. Los geht es 16.25 Uhr. Obwohl Rhein Fire Favorit ist, sind auch die Münchner mit ihrer starken Offense nicht zu unterschätzen: Derzeit liegen die Ravens nach neun Spielen auf Platz drei der Central Conference.