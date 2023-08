Die European League of Football gewinnt stets an Beliebtheit, Anteil daran hat auch Patrick Esume. Doch welche Rolle spielt er bei der Football-Liga? Bei SPOX gibt es die Antwort.

In der European League of Football geht es aktuell so richtig zur Sache. Die Mannschaften kämpfen kurz vor Schluss des Grunddurchganges um die Playoff-Plätze. Es ist die dritte Saison seit Gründung der ELF, und die Beliebtheit der europäischen Football-Liga wächst stetig. Daran hat auch Patrick Esume einen Anteil. Der ehemalige Spieler und Trainer ist den meisten Fans wahrscheinlich aufgrund seiner Experten-Tätigkeit im Fernsehen bekannt, doch wenn es um die ELF geht, spielt der gebürtige Hamburger eine andere Rolle.

Esume ist nämlich der Commissioner der Liga, nimmt also die Rolle ein, die in der NFL Roger Goodell ausübt. Esume ist also praktisch der CEO der Liga und vertritt sie nach außen. Der 49-Jährige gilt als Hauptinitiator des Projektes "European League of Football", das er im Jahr 2020 vorstellte.

© getty Patrick Esume ist als Commissioner der ELF tätig.

Der Job als Commissioner ist jedoch bei weitem nicht die einzige Tätigkeit, die er im Footballsport innehatte. Esume spielte nämlich von 1992 bis 2000 selbst Football für mehrere Hamburger Mannschaften. Nach Ende seiner aktiven Laufbahn wurde er Trainer und durfte bei den Cleveland Browns und den Oakland Raiders für kurze Zeit NFL-Luft schnuppern.

Als Spieler und Trainer gewann Esume zweimal den German Bowl, dreimal den Eurobowl sowie zweimal den World Bowl.

ELF: Welche Rolle spielt Patrick Esume in der European League of Football? Übertragung der Spiele im TV und Livestream

ProSieben Maxx sicherte sich vor der Saison die Rechte an insgesamt 30 Partien der ELF und bietet sie nebenbei auch im Livestream an.

Eine weitere Möglichkeit, einzelne Spiele zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir übernehmen pro Spielrunde jeden Sonntag eine Partie.

ELF: Die aktuellen Tabellen auf einen Blick

Central Conference

Platz Mannschaft Sp. Diff. % 1 Stuttgart 9 103 77.8 2 Tirol 9 78 77.8 3 Munich 9 48 55.6 4 Guards 10 -150 30.0 5 Barcelona 9 -92 22.2 6 Milano 9 -94 22.2

Eastern Conference

Platz Mannschaft Sp. Diff. % 1 Vienna 9 181 100.0 2 Berlin 10 186 70.0 3 Wrocław 10 132 60.0 4 Leipzig 12 -198 25.0 5 Fehérvár 9 -192 22.2 6 Prague 9 -196 11.1

Western Conference