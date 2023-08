In der European League of Football stehen einige ehemalige NFL-Spieler unter Vertrag. Welche, verrät Euch SPOX.

Die European League of Football (kurz: ELF) nähert sich langsam den Playoffs. Die Mannschaften der drei Conferences kämpfen um die Teilnahme an der K.o.-Phase, die letztlich den Meister von 2023 entscheiden wird. Neun von 12 Spielrunden wurden bereits absolviert, manche Teams - wie zum Beispiel die Leipzig Kings - stehen bereits bei 12 gespielten Partien.

In den Kadern der ELF-Teams, die Woche für Woche um Siege kämpfen, stehen auch einige ehemalige Spieler der NFL unter Vertrag.

ELF: Welche ehemaligen NFL-Stars spielen in der European League of Football?

So war Anthony Dable-Wolf, Wide Receiver der Leipzig Kings, früher mal Teil des Kaders der New York Giants sowie Spieler der Atlanta Falcons. Seit 2021 spielt er jedoch für die Sachsen in der ELF. Der ehemalige Minnesota Viking und Cincinnati Bengal Moritz Böhringer läuft seit Saisonbeginn für die Stuttgart Surge auf. Der Österreicher Sandro Platzgummer ist nach Jahren als Mitglied des Practise Squads der New York Giants 2023 in die Heimat zu den Raiders Tirol zurückgekehrt, wo er heute mit Bälle fangen sein Geld verdient.

© getty Patrick Esume ist der Commissioner der ELF.

Umgekehrte Fälle gibt es jedoch ebenfalls. Tatsächlich haben zwei Talente den Sprung von der ELF in die NFL geschafft: Cornerback Marcel Dabo (Indianapolis Colts) und Defensive Lineman Adedayo Odeleye (Houston Texans).

Außerdem haben ehemalige NFL-Profis nicht nur Rollen auf dem Spielfeld übernommen, mit Kasim Edebali sitzt ein ehemaliger Defensive End der Saints, Broncos, Bengals, Lions, Bears, Raiders, Rams und Eagles als Kommentator in der Box. Auch in Form von Trainern ist die NFL in der ELF vertreten. So coacht Jim Tomsula (ehemals Cheftrainer der 49ers und Defensive-Line-Coach der Redskins und Cowboys) Rhein Fire. Charles "Yogi" Jones (Hamburg Sea Devils) und John Shopp (Munich Ravens) sind ebenfalls mit am Start.

Dann gibt es natürlich noch den Commissioner der ELF, Patrick Esume, der als Trainer bei den Cleveland Browns und Oakland Raiders aktiv war.

ELF: Die Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Die meisten Spiele zeigt ProSieben Maxx - 30 an der Zahl, daneben auch im kostenlosen Livestream. Zusätzlich dazu besitzt auch SPOX Teilrechte an der ELF und überträgt jeden Sonntag jeweils eine Partie.

ELF: Die aktuellen Tabellen auf einen Blick

Central Conference

Platz Mannschaft Sp. Diff. % 1 Stuttgart 9 103 77.8 2 Tirol 9 78 77.8 3 Munich 9 48 55.6 4 Guards 10 -150 30.0 5 Barcelona 9 -92 22.2 6 Milano 9 -94 22.2

Eastern Conference

Platz Mannschaft Sp. Diff. % 1 Vienna 9 181 100.0 2 Berlin 10 186 70.0 3 Wrocław 10 132 60.0 4 Leipzig 12 -198 25.0 5 Fehérvár 9 -192 22.2 6 Prague 9 -196 11.1

Western Conference