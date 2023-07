NFL: DeAndre Hopkins vor Unterschrift bei den Tennessee Titans

Die Free-Agent-Saga um Wide Receiver DeAndre Hopkins hat offenbar ein Ende gefunden. Mehreren Medien zufolge hat er sich für die Tennessee Titans entschieden.

Bei den Titans erhält Hopkins einen Zwejahresvertrag, der ihm wohl bis zu 15 Millionen Dollar im ersten Jahr einbringen wird. Insgesamt soll sich das Gesamtvolumen auf 26 bis 32 Millionen Dollar belaufen, mit jeweils drei Millonen pro Jahr in Leistungsboni.

Hopkins hatte bis zuletzt mehrere Interessenten, darunter Gerüchten zufolge auch die Buffalo Bills, Kansas City Chiefs und New England Patriots, die allesamt jedoch teils deutlich weniger Geld geboten hatten.

Hopkins war in dieser Offseason auf eigenen Wunsch von den Arizona Cardinals entlassen worden und durfte sich ein neues Team suchen.

Er war ursprünglich ein Erstrundenpick der Houston Texans 2013 und kam 2020 per Trade zu den Cardinals. Nachdem er bis 2020 nur zwei Spiele insgesamt in seiner Karriere verpasst hatte, fehlte er 2021 verletzungsbedingt in gleich sieben Spielen. 2022 war er schließlich für die ersten sechs Partien aufgrund einer Dopingsperre nicht dabei, verpasste darüber hinaus ebenfalls noch zwei Spiele mit einer Verletzung.

In zehn Jahren in der NFL brachte es Hopkins bislang auf 11.298 Yards und 71 Touchdowns in 145 Spielen.